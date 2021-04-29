На тысячи площадках Ставрополья прошел "Диктант Победы"

Школьники, кадеты и лицеисты приняли участие в "Диктанте Победы", который является ежегодной акцией к празднику. На тысячах площадок ребята написали про великих героев и полководцев. В частности, в этом году представили текст про Жукова и Рокоссовского, потому что в 2021 году отмечают их юбилей.

На написание дается 45 минут. Задание состоит их 25 вопросов федерального и регионального уровней. Также организаторы отметили, что к диктанту можно присоединиться онлайн, но большинство участников предпочли "живой" формат.

Акция проводится в третий раз, ей дали старт в 2019 году. Итоги подведут 24 июня Победителей пригласят на Парад Победы 2022 года. А выпускники школ — кто справится на «отлично» -получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.