Появилось видео ликвидации опасного боевика в Ингушетии

Следователи устанавливают личность нападавшего, который накануне открыл огонь по полицейским в Ингушетии. По предварительным данным, мужчина был членом банды Аслана Бютукаева, известного террориста. Магомед Кодзоев стал последним боевиком группы, который был на свободе.

Отметим, изначально следователи предполагали, что мужчина начал перестрелку именно из-за того, что находился в федеральном розыске.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что случилось в Ингушетии. На окраине Назрани, мужчина открыл огонь по полицейским при исполнении. Сотрудники правопорядка остановили Toyota Camry с полной тонировкой, чтобы выписать штраф. Когда полицейский попытался осмотреть автомобиль, водитель начал оказывать сопротивление.