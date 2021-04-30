На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 86 человек. Число зараженных в крае достигло 53000. Также за вчерашний день выздоровели

еще 115 пациентов. Всего выписали уже 50,1 тысячи человек. Вчера по нашему региону провели около 8 тысяч тестирований на COVID-19.

Выявлены новые случаи передачи инфекции. К сожалению, есть и летальные исходы.

Так, за сутки скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 1359. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Опасность со стороны инфекции сохраняется. Эффективное средство защититься от нее только одно – вакцинация. Прививку уже сейчас может сделать каждый желающий и с каждым днем она будет становиться только доступнее. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.