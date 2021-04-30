Ставропольских героев Великой Отечественной войны поздравят «Парадами во дворе ветерана»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В 2021 году Россия отпразднует 76-ю годовщину Великой Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия проходили в режиме онлайн. Однако, даже тогда не оставили без внимания ни одного героя.

В этом году, уже 4 мая в рамках патриотической акции «Парад во дворе ветерана» поздравят главных героев Победы – ветеранов ВОВ. Торжественным маршем в знак благодарности и уважения к ветеранам пройдут военнослужащие 49-й армии.

Участники всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» подарят живой концерт шлягеров военных лет.

Знакомые всем фронтовые песни они исполнят под аккомпанемент военного духового оркестра 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

Ветеранов поздравят бойцы, одетые в форму солдат 40-х годов, с военно-историческим оружием и знаменем Победы в руках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил обеспечить эпидбезопасность на майских праздниках.