В Ставрополе в районе ЖК Олимпийский изменится схема движения

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Администрация Ставрополя сообщает местным жителям, что с 30 апреля для обеспечения безопасности дорожного движения изменится схема организации дорожного движения по улице 45-я параллель в районе домов № 73,75.

А именно - будет исключен левый поворот при выезде из дворов на ул. 45-я параллель в направлении ул. Пирогова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что стало известно, как будет осуществляться перекрытие дорог в Ставрополе на 1 и 2 мая 2021.Из-за проведения мероприятий в городе введут следующие ограничения движения транспортных средств. Читайте здесь.

Тем временем жителей и гостей краевого центра ждут пасхальные богослужения в храмах Ставрополья. В этом году их снова можно посетить, принося с собой пасхальную трапезу для того, что представители духовенства смогли их освятить.