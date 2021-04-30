В Ставрополе парламентариям представили нового депутата Сергея Тихенко

Фото:пресс-служба Думы Ставропольского края

В Ставрополе перед рассмотрением вопросов повестки парламентариям представили нового коллегу – депутата Сергея Тихенко.

Удостоверение и нагрудный знак депутата Думы Ставропольского края VI созыва ему вручили председатель Думы Геннадий Ягубов и губернатор региона Владимир Владимиров.

Сергею Тихенко передан мандат Игоря Лаврова, сложившего полномочия депутата на прошлом заседании Думы.

Известно, что Сергей Тихенко много лет работает главврачом Станции скорой помощи Пятигорска. Он родился 12 марта 1968 года в Пятигорске.

После окончания школы в 1985 году пошел работать санитаром в отделение экстренной хирургии в операционный блок городской больницы города-курорта.

Выпускник Ставропольского государственного медицинского института, по окончании которого получена специальность «Лечебное дело».

С 2014 года приказом министра здравоохранения Ставропольского края утвержден в должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города Пятигорска.