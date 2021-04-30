В Ставрополе 30 апреля вспоминают Андрея Джатдоева

«КП-Северный Кавказ» подготовила материал о том, как выглядит могила мэра Ставрополя Андрея Джатдоева через год после его смерти Фото: Елена БЕРГ

30 апреля, ровно год, как с нами нет главы Ставрополя Андрея Джатдоева. Напомним, он ушел из жизни в возрасте 57 лет, очень много сделав для родного города на посту градоначальника. Тогда траурная церемония состоялась 2 мая.

Проходила она в закрытом режиме, на панихиде в Андреевском храме присутствовали только близкие родственники Андрея Джатдоева.

Несмотря на пандемию и необходимую самоизоляцию, горожане не смогли остаться в стороне и вышли на улицы, проститься с мэром.

— Человек с нами, пока жива память о нем. А она, прежде всего, сохраняется в делах. Сделанного немало. При личном участии Андрея Хасановича облик краевой столицы заметно изменился к лучшему, —поделился в сети 30 апреля губернатор Ставрополья.

«КП-Северный Кавказ» подготовила материал о том, как выглядит могила мэра Ставрополя Андрея Джатдоева через год после его смерти.