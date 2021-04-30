Невинномысские «еврохимовцы» сделали подарок работникам скорой медицинской помощи

Фото: Александр Невинский.

Сложно переоценить значимость работы фельдшеров, врачей, водителей скорой помощи - для них не существует перерывов и выходных, они первыми готовы прийти на помощь, от скорости их реакции зависит наше здоровье, а подчас и жизнь.

Особенно сложным для медиков стал коронавирусный 2020 год, когда на бригады «скорой» легла непростая задача доставки тяжелых больных с COVID-19 в больницы. С этого же года по инициативе президента РФ Владимира Путина День работников скорой медицинской помощи отмечается официально. И дата 28 апреля выбрана не случайно - именно в этот день в 1898 году в России впервые появились несколько бригад «неотложки».

Работники «Невинномысского Азота» поблагодарили сотрудников «скорых» за их нелегкий труд и решили им сделать самый правильный подарок - не болеть. Чтобы это было возможным, к сегодняшнему дню уже без малого 17% «азотовцев» привились от коронавируса.

Вакцинация на предприятиях «ЕвроХима» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, куда входит и «Невинномысский Азот», началась с 25 января этого года. Процедура для «еврохимовцев» бесплатная и добровольная, но, помимо этого, первичная профсоюзная организация «Азота» выступила с новой инициативой - теперь члены профсоюза имеют возможность предварительно сдать анализ на антитела, а затем получить компенсацию стоимости этой процедуры.