Чимаев намекнул о возвращении в октагон в августе

Боец Чимаев намерен вернуться в спорт. Фото: личный архив Хамзата Чимаева.

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, намекнул о том, что свой следующий бой проведёт в августе.

- Август, — написал Чимаев в Instagram и опубликовал фото, на котором он стреляет.

Ранее он заявил о завершении спортивной карьеры. Ему прочили чемпионские титулы, рекорды и славу Хабиба Нурмагомедова. Но из-за последствий перенесенного коронавируса многообещающий спортсмен был вынужден уйти.

В смешанных единоборствах Чимаев провел девять боев, которые закончились для него победой.

Но, впервые спортсмен показал, кто он такой, поставив своеобразный рекорд. За 66 дней он выиграл три поединка. Причем двое его соперников не нанесли Чимаеву ни одного удара.