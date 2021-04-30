В Ессентуках водитель «Мерседеса» сбил 13-летнюю девочку

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 29 апреля, около 09:00, на улице Орджоникидзе в Ессентуках. Там водитель автомобиля «Мерседес» не уступил дорогу и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

13-летняя школьница получила тяжелую травму головы и ушиб легких. За рулем иномарки был 37-летний местный житель.

Он за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.