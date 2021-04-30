Ставрополье присоединяется к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

9 мая, в 15:00 в России начнется онлайн-шествие «Бессмертный полк». Для миллионов жителей страны участие в акции - это еще одна возможность отдать дань нашим предкам, отвоевавшим мир и благополучное будущее для последующих поколений.

Ставропольский край традиционно активный участник всероссийской акци

В 2020 году из-за пандемии акция также прошла в онлайн-формате. К ней присоединились более 200 тыс. ставропольцев. В 76-ю годовщину Великой Победы, по замыслам организаторов, участников будет не меньше.

К мероприятию может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо до 8 мая 2021 года подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк России» 2021.polkrf.ru.

К заявке необходимо прикрепить фотографии ветеранов, чтобы они были включены в трансляцию и поучаствовали в виртуальном шествии «Бессмертного полка».

Автора заявки заранее оповестят о времени прохождения его Героя в строю «Бессмертного полка».

В этом году в Ставропольском крае более 150 человек стали волонтерами акции «Бессмертный полк».

Они проводят модерацию заявок и отвечают на вопросы, поступающие по горячей линии акции: 8 (800) 20-1945-0.