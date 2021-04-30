Во Владикавказе захватившему заложников мужчине предъявлено обвинение

Во Владикавказе следственными органами предъявлено обвинение 53-летнему мужчине, который 12 марта захватил заложников в одном из магазинов города.

- Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г,д,ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

Напомним, днем 12 марта в магазин на Куйбышева зашел мужчина, который заявил, что у него с собой бомба и потребовал всем оставаться на своих местах. На тот момент в помещении находились девять человек, включая персонал.

По версии следствия, условия освобождения заложников он готов был сообщить лично руководству республиканского МВД.

Переговоры не состоялись. Правоохранителям удалось задержать мужчину. Помогали силовикам отважные женщины-продавцы.

На данный момент задержанный находится под стражей по решению суда.