После видео с пролежнями у пациентки в Георгиевске заведено уголовное дело

В Георгиевске завели уголовное дело по факту халатности врачей. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

16 марта в реанимацию районной больницы поступила 59-летняя пациентка, у которой случился инсульт. Женщина была в тяжелом состоянии. 28 апреля ее перевели в отделение неврологии. В гости пришла дочь больной, которая и обнаружила на теле матери огромные и глубокие пролежни.

- По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова следственный отдел по городу Георгиевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность", - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: georgievsk_news

В Минздраве объяснили, что состояние пациентки сейчас удовлетворительное. Врачи обрабатывают раны, с родственниками проведена разъяснительная работа. Некроз случился из-за "нахождения в одном положении, наличия сопутствующей патологии и избыточного массы тела".