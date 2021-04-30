В Махачкале врач наркодиспансера выпала из окна на девятом этаже

В столице Дагестана 29 апреля под окнами высотки обнаружено тело врача Республиканского наркологического диспансера. По предварительным данным, она выпала из окна на девятом этаже одной из высоток Махачкалы.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Спасти медработника не удалось. Полученные при падении с высоты травмы оказались смертельными.

По данным республиканских СМИ, на работе у погибшей был конфликт с коллегами. Во время недавнего обыска медучреждения ей кто-то из работников подбросил деньги.

Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.