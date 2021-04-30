Дню Победы на Ставрополье будут посвящены более тысячи патриотических проектов

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам проведения на территории края массовых мероприятий в этом году.

Оно прошло с участием руководства краевых министерств, территориальных управлений федеральных ведомств, глав муниципалитетов.

Владимир Владимиров отметил главный принцип, на которых должна основываться подготовка любых крупных мероприятий - это обеспечение эпидемиологической и общественной безопасности во время их подготовки и проведения.

Соответствующие вопросы должны решаться организаторами во взаимодействии с Роспотребнадзором и правоохранительными ведомствами.

На совещании обсудили готовность к всероссийскому фестивалю-конкурсу патриотической песни «Солдатский конверт», который откроется в крае через несколько дней. В 2021 году в конкурсе должны поучаствовать около ста солистов и музыкальных коллективов.

Основной же темой стало проведение Дня Победы.

В этом году мероприятия 9 Мая пройдут в привычном формате. По всему краю предполагается более тысячи патриотических проектов, в которые вовлечены все территории Ставрополья.

Как прозвучало на совещании, их количество и локации определены таким образом, чтобы эффективно выполнять требования эпидпрофилактики.

Большинство событий праздника пройдут на открытых площадках. В их числе военный парад в краевом центре, автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая», выступления «фронтовых концертных бригад», сводного тысячеголосого хора, праздничный салют и другие.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в День Победы вновь пройдет в режиме онлайн. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 мая, в 15:00 в России начнется онлайн-шествие «Бессмертный полк».

Для миллионов жителей страны участие в акции - это еще одна возможность отдать дань нашим предкам, отвоевавшим мир и благополучное будущее для последующих поколений. Ставропольский край традиционно активный участник всероссийской акции.