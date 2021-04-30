На Ставрополье осужденный ответит за покушение на убийство в исправительной колонии

Инцидент произошел ночью 28 марта, в спальном помещении исправительной колонии в селе Кочубеевском.

Там между двумя осужденными завязался разговор о долговых обязательствах друг перед другом.

Один из участников конфликта стал отрицать наличие долга перед мужчиной.

Во время словесной перепалки злоумышленник нанес 31-летнему сокамернику металлической заточенной пластиной несколько ударов в грудь.

К счастью, на помощь пострадавшему вовремя подоспели другие осужденные. И потерпевший остался жив. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против осужденного, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство». Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.