Путин в преддверии 1 Мая присвоил звание Героев Труда директору дагестанской школы искусств

Президент России Владимир Путин в преддверии 1 Мая присвоил звание Героев Труда пятерым жителям нашей страны.

Среди удостоившихся звания— художественный руководитель, директор республиканской школы искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей» — Мурад Кажлаев .

Звание Героя Труда глава государства возродил в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент России Владимир Путин согласился сделать непрерывными майские праздники. Нерабочие дни теперь с 1 по 11 число. Такое предложение сделала глава Роспотренадзора на встрече с Владимиром Путиным.