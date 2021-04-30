В Ставрополе 2 мая заработают фонтаны

В Ставрополе 2 мая стартует долгожданное открытие сезона фонтанов. Это произойдет на площади Святого князя Владимира в 18:00.

Напомним, там находится самый большой на юге нашей страны фонтан «Россия». Организаторы продумали церемонии запуска первых водных брызг в тематике юбилея покорения человеком космоса.

Так, майским выходным вечером горожан вместе с семьями ждет светомузыкальное и лазерное шоу. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

О том, где и как провести майские праздники в Ставрополе, а также в городах КМВ и на курортах Северного Кавказа, читайте здесь.