Энергетики Северного Кавказа переходят на усиленный режим работы

Фото: Россети.

В дни продолжительных общероссийских майских праздников «Россети Северный Кавказ» переходят на усиленный режим работы. Для мая традиционно характерны проливные дожди и грозы. В этой связи дежурные энергетики «Россети Северный Кавказ» ведут постоянный мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием энергообъектов.

Специалисты готовы мгновенно реагировать на возникновение любой нештатной ситуации на объектах компании. Во всех регионах электросетевой деятельности компании в общей сложности будут дежурить 2424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 1154 единицы спецтехники и 129 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ).

В Ставропольском крае дежурят 283 бригады (1039 энергетиков и 293 единицы автотехники); в Дагестане - 678 энергетиков (173 бригады, 294 единицы спецтехники); в Чеченской Республике - 117 энергетиков (27 бригад, 372 спецмашины); в Карачаево-Черкесии - 48 бригад (285 энергетиков, 61 спецмашина); в Северной Осетии - 135 специалистов (17 бригад, 36 единиц автотехники); в Ингушетии - 78 энергетиков (26 бригад, 70 спецмашин); в Кабардино-Балкарии - 92 специалиста (23 бригады, 28 единиц спецтехники).

Для потребителей продолжает работу круглосуточная бесплатная «Горячая линия» холдинга «Россети»: 8-800-220-0-220, а также портал светлая-страна.рф.