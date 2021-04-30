На 30 апреля за объекты благоустройства проголосовали 134 тыс ставропольцев

На сегодняшний день число участников голосования перевалило за 134 тысячи, хотя вчера свой голос оставили меньше ста тысяч жителей Ставропольского края. Они выбрали один из представленных объектов для будущего благоустройства, которое начнется в 2022 году.

Целью опроса стало плотное вовлечение населения в жизнь региона. Местные власти не раз подчеркивали важность прямого диалога с жителями, потому что так можно узнать о настоящих проблемах края.

В голосовании участвуют 33 муниципалитета, всего на выбор дано 85 объектов для благоустройства. В каждом городском округе восстановят и облагородят тот объект, который соберет больше всего голосов.

Напомним, опрос проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Принять участие можно на портале 26.gorodsreda.ru, пройдя регистрацию.