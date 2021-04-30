Видео с места ДТП с 6 погибшими на Ставрополье детьми попало в сеть

Видео с места ДТП на Ставрополье с 6 погибшими детьми появилось в социальных сетях. На месте работают спасатели.

Согласно информации УГИБДД по Ставропольскому краю, авария случилась в Грачевском районе после 16 часов. Столкнулись "Камаз" и "Мерседес-Спринтер", последний транспорт ехали со стороны Волгограда в Черкесск. Один из водителей совершал маневр, после чего и случилось ДТП.

Автобус ехал на спортивные соревнования. В машине были 14 детей. Известно, что шестеро ребят скончались. Еще 12 человек пострадали.

- На место выдвинулись спасатели МЧС России в количестве 9 человек и 2 единиц техники. Кроме этого, на место происшествия следуют психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.