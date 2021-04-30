С места смертельного ДТП в Ставропольском крае эвакуируют КамАЗ

На месте страшной аварии с КамАЗом и автобусом с детьми работает строительный кран. Он поднимает опрокинувшийся грузовик.

ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года произошло в районе поселка Ямки. Вызов в диспетчерскую службу Грачевского района поступил около 16:35. Спасатели, прибывшие на место, увидели, что КамАЗ столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер".

Всего в происшествии участвовало три машины: "девятка", КамАЗ и автобус. По словам водителя грузовика, легковушка шла на обгон и не успела встать в колону, произошло столкновение. КамАЗ опрокинулся прямо на микроавтобус с детьми.

Всего погибло 5 девочек, их личности уже установили. Пострадало 14 детей, 9 из них в тяжелом состоянии отправили в больницы округа, краевую клиническую клинику и в Ставрополь.

Возбудили два уголовных дела. По словам водителя грузовика, он не помнит, как именно все произошло. Он очнулся уже в перевернутой машине.