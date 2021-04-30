Депутаты Думы Ставрополья приняли ряд решений для устойчивого развития региона

В Ставрополе прошло очередное 59-е заседание краевой Думы под председательством Геннадия Ягубова. Депутаты обсуждали задачи по реализации Послания президента и вопросы эффективного использования бюджетных средств. В работе участвовал губернатор Владимир Владимиров.

Перед началом заседания председатель Думы и глава региона вручили удостоверение и нагрудный знак депутату Сергею Тихенко, который пришел на место сложившего полномочия Игоря Лаврова.

Открывая заседание, спикер Думы Геннадий Ягубов призвал коллег сконцентрироваться на задачах, поставленных главой государства в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Он отметил, что ряд инициатив Владимира Путина имеют региональное измерение и нацелены на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов.

- Сегодня большая ответственность возложена на законодательные органы власти субъектов Федерации. Президент дал нам конкретный план действий по всем приоритетным направлениям. И чтобы эффективно его исполнить, нам важно работать единой командой с федеральным центром, с органами исполнительной власти всех уровней, - подчеркнул Геннадий Ягубов.

По мнению спикера Думы Ставрополья, депутаты готовы к работе по формированию комплекса мер для поддержки семей с детьми, малого и среднего предпринимательства и в сферах образования, культуры, экологии и здравоохранения.

Первым решением депутатов на 59-м заседании стало согласование назначения на должности первых заместителей председателя правительства Ставропольского края Ивана Ковалева и Николая Великданя.

Депутаты внесли изменения в закон «О местном самоуправлении в Ставропольском крае». Принятые поправки позволят расширить возможности участия жителей в реализации приоритетных инициативных проектов. Документом закреплены такие формы выявления общественного мнения, как онлайн-голосование, анкетирование и подомовой обход. Согласно поправке, голосование теперь можно проводить в рамках отдельного района, микрорайона или улицы, для которых важен выносимый на обсуждение вопрос.

Парламентарии расширили условия для продления срока погашения регионом бюджетных кредитов. Срок может быть продлен, если средства, высвобождаемые в 2021 году, которые ранее планировались для его погашения, регион направит на мероприятия, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, на компенсацию выпадающих доходов, а также на реализацию нацпроектов для достижения целевых показателей.

Глава Контрольно-счетной палаты Андрей Колесников представил отчет о деятельности ведомства за 2020 год. Аудиторы провели 37 мероприятий на 241 объекте и выявили 182 нарушения на сумму свыше 532 млн рублей. В бюджет Ставропольского края должно вернуться почти 50 млн рублей. Большая часть нарушений зафиксирована при осуществлении государственных закупок. Депутаты рекомендовали Контрольно-счетной палате направить в Думу Ставропольского края идеи по улучшению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг.

С докладом перед депутатами выступил и уполномоченный по правам человека на Ставрополье Николай Лисинский. По его словам, в 2020 году уменьшилось число обращений, потупивших в его адрес. Этого смогли достичь благодаря открытию в Пятигорске представительства Уполномоченного по правам человека. Обращений, поступивших от жителей КМВ, стало меньше на 38%.