В Грачевском округе Ставропольского края ввели режим ЧС после смертельного ДТП

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что в Грачевском муниципалитете объявили чрезвычайное положение из-за крупной аварии с погибшими детьми. На месте работают специалисты, которые устраняют последствия ДТП.

Сегодня возле поселка Ямки грузовая машина с прицепом опрокинулась на микроавтобус, который перевозил детскую баскетбольную команду Волгограда на соревнования. Пятеро девочек погибли на месте. Шестую считали погибшей, но смогли реанимировать - она в крайне тяжелом состоянии.

Пострадало 14 детей, в машине также были взрослые: родители и тренер группы. Только один ребенок не получил никаких травм, ей даже не понадобилась госпитализация. Ее родители сказали, что это "чудо".

Следствие возбудило уголовное дело. "КП-Северный Кавказ" подробно писала о происшествии, а также назвала причину страшной аварии в Ставропольском крае.

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