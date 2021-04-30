Губернатор Ставропольского края посетил место ДТП с погибшими детьми

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что посетил место аварии вблизи поселка Ямки. В катастрофе погибло 5 девочек, пострадали в общей сложности 14 детей. Девять отправлены в больницы края в тяжелом состоянии.

Владимиров заявил, что самое важное на настоящий момент - спасти жизни пострадавших. Для этого брошены силы медиков из окружной больницы Грачевского муниципалитета, клиники Ставрополя и Краевой детской клинической больницы.

Одна из пострадавших чувствует себя хорошо и готова к выписке.

- Мы взаимодействуем по всем вопросам с Правительством Волгоградской области, откуда шел автобус. В Ставрополе готовы принять и разместить родителей, которые приедут из Волгограда. Ситуацию держу на контроле, - резюмировал глава региона.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала о происшествии. Причиной аварии стала халатность водителя "девятки": он шел на обгон и не успел встроиться в колону. Он ехал прямо на грузовую машину с прицепом, та пыталась сделать маневр и опрокинулась прямо на микроавтобус с детьми.

В автобусе было 18 детей - баскетбольная команда из Волгограда направлялась на соревнования в Черкесск. По словам водителя грузовика, он очнулся уже в перевернутом автомобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробнее).