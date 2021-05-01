На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 84 человека

За минувшие сутки в Ставропольском крае выявлены еще 84 случая заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 53084 человека. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Владимир Владимиров, глава региона.

От коронавируса скончались еще пять человек. Общее число жертв вируса на Ставрополье – 1364 человека.

Также за прошедшие 24 часа выздоровели 74 пациента. Всего выписан 50201 житель края.

Губернатор отметил, что в крае продолжается вакцинация. Привиты уже более 200 тысяч человек.

- Но, чтобы справиться с пандемией, тех, кто прошел иммунизацию, должно быть кратно больше. Поэтому доступность прививок на Ставрополье будет только возрастать, - отметил Владимиров.