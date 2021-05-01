Турнир по баскетболу, на который ехала команда, попавшая в смертельное ДТП на Ставрополье, отменен

В Черкесске отменили баскетбольный турнир, на который ехала команда из Волгограда, попавшая в страшное ДТП на территории Ставрополья 30 апреля 2021 года. В аварии погибли пять девочек в возрасте 11-12 лет. Еще 14 человек пострадали. Решение об отмене соревнований принял Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесии.

- Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям, - сообщил Терезов на своей официальной странице в социальных сетях.

Также глава республики выразил готовность оказать поддержку семьям погибших и пострадавших детей.

- Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь родным и близким погибших и пострадавших. Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей, - сказал глава КЧР.

Тем временем, в Волгоградской области 3 мая объявлено днем траура в связи с жуткой трагедией на Ставрополье. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.

— От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. В связи с трагедией и гибелью детей принято решение об объявлении 3 мая 2021 года на территории Волгоградской области траура, - сказал Бочаров.