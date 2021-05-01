Благодатный огонь на Пасху 2021 сошел в Иерусалиме: в Ставрополь его привезут спецрейсом

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: его частичку перед началом Пасхального богослужения в Ставрополе доставят прямым рейсом.

- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Пасхальный праздник все ближе к нам, - сообщил глава региона Владимиров.

Сегодня утром в Иерусалим отправилась паломническая делегация из Ставрополя. Возглавил ее сенатор Михаил Афанасов, сопровождают его представители духовенства региона.

- В Иерусалим уже отправились наши священники, сегодня утром я провожал их, и, даст Бог, они его привезут. Мы торжественно будем праздновать Воскресение Христово! Никакая дьявольская злоба, никакие искушения, сколько бы их не было, не смогут затмить для нас этот светлый праздник, ибо Христос воскрес! – сказал сегодня митрополит Кирилл по окончании богослужения в Андреевском соборе.

В краевой столице делегацию с лампадой будут встречать губернатор Ставрополья и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители остальных епархий Северного Кавказа.