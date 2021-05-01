В Ставрополе пенсионерка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Жертвой мошенников стала 77-летняя жительница Ставрополя. Она перевела аферистам 530 тысяч рублей, чтобы «не потерять деньги». О возможной потере средств ее предупредил по телефону незнакомец, представившийся сотрудником департамента. Он убедил старушку сделать перевод денег на безопасный счет.

- Ей поступили звонки с девяти абонентских номеров операторов сотовой связи. Незнакомец представился сотрудником департамента, какого именно пожилая женщина не запомнила. Под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств с ее расчетного счета, звонивший убедил пенсионерку перевести сбережения якобы на безопасный счет, - рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».