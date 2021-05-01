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Общество1 мая 2021 16:17

Парк в Ессентуках открыли к праздникам после реконструкции

Местным жителям и гостям уже разрешили гулять по парковой зоне
Алина МАКСИМОВА
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К началу майских праздников завершена реконструкция старого парка в Ессентуках. В частности, завершены работы по благоустройству верхней Пантелеимоновской части Курортного парка: убраны все ограждения и гостям разрешено гулять по парковой зоне.

Работы выполнили с учетом средств курортного сбора. Аллеи воссоздали по первоначальному историческом плану князя Воронцова.

- Уложили плитку в пешеходных зонах, поставили фонарные столбы, урны и скамейки. Провели также работы по озеленению, - сообщает управление по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

В общей сложности высажены более восьми тысяч цветов.