Парк в Ессентуках открыли к праздникам после реконструкции

К началу майских праздников завершена реконструкция старого парка в Ессентуках. В частности, завершены работы по благоустройству верхней Пантелеимоновской части Курортного парка: убраны все ограждения и гостям разрешено гулять по парковой зоне.

Работы выполнили с учетом средств курортного сбора. Аллеи воссоздали по первоначальному историческом плану князя Воронцова.

- Уложили плитку в пешеходных зонах, поставили фонарные столбы, урны и скамейки. Провели также работы по озеленению, - сообщает управление по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

В общей сложности высажены более восьми тысяч цветов.