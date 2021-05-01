На обустройство городского озера в Кисловодске потратят 430 миллионов рублей

В Кисловодске благоустроят территорию городского озера – в общей сложности 20 тысяч квадратных метров. На эти цели планируется направить 430 миллионов рублей.

На курорте появится марина – гавань для маломерных судов, которая будет своими очертаниями схожа с островами Дейры в столице Арабских Эмиратов.

Завершится реконструкция осенью 2021 года.

- После обновления кардинально изменится не только внешний вид культурно-рекреационной зоны, но увеличится и размер озера. Площадь зеркала водоёма составит 88 тысяч квадратных метров, — сообщили в мэрии курортного Кисловодска.