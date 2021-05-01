В Дагестане мужчина расстрелял из карабина двух соседей

В Дагестане полиция разыскивает 63-летнего Гаджикерима Гашимова, жителя Избербаша. Его подозревают в убийстве местного жителя.

Преступление произошло накануне вечером, 30 апреля. У одного из домов по Аллее Дружбы Народов между соседями возник скандал. Один из мужчин схватил «Сайгу» и несколько раз выстрелил по двум оппонентам – 63-летней матери и ее 41-летнему сыну, после чего уехал с места преступления на «ВАЗ-111740».

Женщину госпитализировали с ранениями, а ее сын скончался на месте происшествия.

В полиции сообщили, что подозреваемый может передвигаться на белой «Калине» с госномерами В 577 ХС 198/рус.

- Если вы владеете оперативно-значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: Дежурная часть – 99-45-00, 99-40-05, 99-47-38, 99-48-11, 8964-002-86-77, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.