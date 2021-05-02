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Общество2 мая 2021 8:16

На Ставрополье жертвами коронавируса стали еще пять человек

Обновленные данные по коронавирусной инфекции сообщил глава региона
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за минувшие стуки от коронавирусной инфекции скончались еще пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей официальной странице в социальных сетях.

Согласно обновленным данным, за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердили у 82 жителей края. Полностью вылечились 36 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 53166 человек.

- За вчера выполнено более 7,6 тысячи тестирований на коронавирус. Это позволяет выявлять новые случаи заболевания и своевременно оказывать помощь пациентам, - сообщил Владимиров.