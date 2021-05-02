На Ставрополье выявлен первый в этом году случай геморрагической лихорадки

На Ставрополье выявлен первый в этом году случай Крымской геморрагической лихорадки. Диагноз поставлен жителю Петровского района края. Клещ укусил его на пастбище.

В общей сложности в больницы по поводу укусов клещей обратились 311 жителей края. Самое большое количество обращений зафиксировано в Ставрополе. Здесь в медучреждения обратились 110 человек. Еще по 29 человек в Пятигорске и Георгиевском округе.

- В крае продолжается проведение мероприятий по профилактике заражения населения клещевыми инфекциями. К концу апреля против клещей обработали 464,2 га площадей природных биотопов, в том числе зон отдыха населения 316,1 га, пастбищ 138,4 га, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.