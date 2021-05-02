Ставропольцам с детьми советуют провести длинные выходные на даче

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно организовать отдых детей во время майских праздников. Длинные выходные ставропольским семьям рекомендуют провести за городом или на даче. По мнению специалистов, это поможет избежать возможного заражения коронавирусом.

- В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. - Не стоит забывать, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования.

Специалисты напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

- Важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, - отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения детьми режима дня и питания.

- Собираясь отдыхать на природе, откажитесь от молочных продуктов, копченостей, сырых маринованных продуктов, яиц и кондитерских изделий с кремом. Все скоропортящиеся продукты следует перевозить и хранить в специальной сумке-холодильнике, - напомнили в Управлении.