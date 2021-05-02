Чемпионат России по мотоболу стартует в Ипатово

В Ипатово сегодня, 2 мая, состоится официальное открытие Чемпионата России по мотоболу. В рамках Чемпионата на ипатовском мотодроме состоится матч между ипатовской мотобольной командой «Колос» и командой «Ковровец» из Владимирской области.

В Ипатовском городском округе планируется строительство трассы к Чемпионату Европы по мотоболу. Длина трассы для мотокросса составит порядка двух километров, для шоссейно-кольцевой гонки – до трёх километров.

Также предусмотрено создание мотобольного поля и крытой трибуны на 4 тысячи посадочных мест.