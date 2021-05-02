Финал Всероссийского конкурса «Солдатский конверт» впервые пройдет в Ставрополе

В Ставрополе 4 мая стартует финал Всероссийского конкурса-фестиваля «Солдатский конверт». В краевом центре финал состоится впервые.

- Из 19 регионов страны в наш город съедутся 26 самых лучших вокалистов и песенных коллективов. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Среди них и ставропольские ансамбли «Арго» (СГАУ), «Nota Bene» (СКФУ) и «Viva», а также исполнители Ксения Виардова (культурно-творческое объединение «Аккорд») и Михаил Нежинский (СГПИ), - сообщили в администрации Ставрополя.

Определять победителей конкурса будет звездное жюри: в Ставрополь приедут Лев Лещенко, Мария Аронова, Ольга Кормухина, Сергей Волчков и Андрей Лобжанидзе. Для участников конкурса запланированы мастер-классы.