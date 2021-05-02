Житель Ставрополя решил заработать на криптовалюте и отдал полтора миллиона рублей псевдоброкеру

Ставрополец потерял крупную сумму, поверив позвонившему ему «брокеру», который предложил вложить средства в криптовалюту.

В общей сложности 31-летний горожанин перевел на счет афериста полтора миллиона рублей.

Через время мужчина понял, что его обманули.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в МВД по Ставропольскому краю.