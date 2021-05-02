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Происшествия2 мая 2021 13:08

На Ставрополье мужчина грозился убить незнакомку молотком

Нетрезвому жителю Степновского района показалась, что женщина «посягает» на его имущество
Алина МАКСИМОВА
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Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов села Степного. Женщина с мужем приехала забирать ребенка от няни. В подъезде на нее с криками набросился нетрезвый мужчина. Он размахивал молотком и грозился убить ее.

На помощь женщине пришел муж. Ему удалось затолкать дебошира в квартиру и подпереть дверь ногой. Женщина тут же вызвала полицию.

В отделе, куда доставили мужчину, выяснилось, что ранее он был судим, а свой поступок он объяснил тем, что «ему показалось, что незнакомая гражданка посягает на его имущество».

- Отделением дознания ОМВД России по Степновскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

ЧП