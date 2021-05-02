На Ставрополье форум «СтартМашук» собрал рекордное число заявок

В Кисловодске состоялся молодежный форум для школьников «СтартМашук». В нем приняли участие школьники со всего Северного Кавказа. В этом году он вышел с регионального уровня на окружной.

- В программе – образовательные курсы, деловые игры, стратегические сессии, спортивные состязания, пленэры, концерты на открытом воздухе, экологические десанты, встречи с героями, политиками, общественными деятелями. Словом, это аналог форума «Машук», только для школьников, - рассказал глава региона Владимиров.

Более того, в этом году форум собрал рекордное число заявок – более тысячи.

- Это лучший результат среди детских форумов Северного Кавказа. А значит, у этого формата общения точно есть будущее, - сказал Владимир Владимиров.