На Ставрополье состоялась акция «103 всегда впереди! Уступи дорогу скорой помощи!»

Госавтоинспекция Ставрополья провела акцию «103 всегда впереди! Уступи дорогу скорой помощи!», чтобы напомнить автомобилистам о важности пропуска специальных автомобилей, спешащих к пациентам.

За непредставление преимущества в движении с включенными проблесковыми маячками водителям грозит штраф.

- За подобные нарушения предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от трех месяцев до одного года, - напомнили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Мероприятие провели в станице Курской, где водителям раздали листовки-наклейки, а также напомнили и о правилах парковки во дворах, чтобы у машин экстренной помощи был свободный доступ к подъездам.