Полиция Северной Осетии разыскивает пропавшую психически нездоровую женщину

В Северной Осетии полиция разыскивают пропавшую жительницу Владикавказа Ирину Колесниченко.

По данным республиканского МВД, женщина 1981 года рождения ушла из дома ночью 30 апреля и назад не вернулась. На связь с близкими она не выходит.

Рост пропавшей 190 см., она среднего телосложения. Состоит на учете в психиатрической больнице.

В день исчезновения на ней была куртка темного цвета, синие джинсы, светлые кроссовки, с собой у нее была сумка бежевого цвета.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Колесниченко, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 59-68-00 или 8-928-489-62-66, - обратились к жителям республики в МВД по Северной Осетии.