Фирменную кружку Железноводска подарили Якубовичу на «Поле Чудес»

Житель Железноводска стал участником шоу «Поле Чудес». Ведущему программы Леониду Якубовичу он передал подарок от главы города Евгения Моисеева – фирменную кружку и минеральную воду из Смирновского источника.

- Фирменную кружку, которая попала в кадр выпуска, передал нашему железноводчанину сразу же, как узнал о том, что он едет на съемки телепередачи, жаль, что такой жест не удалось провернуть лет 20 назад, тогда это была бы настоящая рекламная кампания федерального масштаба, а сейчас - забавное, я бы даже сказал, баловство, которое мы успешно провернули, - рассказал глава Железноводска Моисеев.

Программа с участием жителя Железноводска вышла на экраны 30 апреля.