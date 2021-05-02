На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и града

На Ставрополье новая неделя, которая для большинства жителей края выходная, начнется с грозы. Гроза прогнозируется в понедельник, 3 мая.

- Местами по краю гроза, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

Тем временем, по данным синоптиков, в крае днем 3 мая воздух прогреется до 23 – 28 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

По данным гидрометцентра Ставрополья, в краевом центре днем 3 мая ожидается до плюс 24 – 26 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 4 мая, на территории края днем температура воздуха составит 18 – 23 градусов выше ноля, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в некоторых районах края возможен сильный дождь и град. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

В Ставрополе днем 4 мая воздух прогреется до 18 – 20 градусов. Также возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западный – 16 – 18 метров в секунду.