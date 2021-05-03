Волгоградские власти объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

Фото с места аварии

В Волгоградской области 3 мая объявили траурным днем в связи с гибелью пятерых детей в аварии на Ставрополье. Об этом рассказали журналистам накануне в местной администрации. Напомним, трагедия произошла 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края.

Отечественная легковушка, совершая обгон пробки, зацепила по касательной груженную фуру. Грузовик из-за резкого торможения выскочил на встречную полосу и опрокинулся на микроавтобус.

В маршрутке без сопровождения ГИБДД, водитель не предупредил о поездке, ехала детская баскетбольная команда школы олимпийского резерва города Волгоград. Девочки в возрасте 12-14 лет. Пятеро детей погибли. Ехавшие с ними взрослые - тренер и два родителя, получили травмы.

Всего пострадали 19 человек из микроавтобуса. Вечером 1 мая шестеро детей и один взрослый санавиацией были доставлены на лечение в Москву. Состояние несовершеннолетних оценивается как крайне тяжелое. Предполагаемый виновник - 36-летний житель села Кочубеевское, который был за рулем "девятки" в ДТП не получил ни единой царапины. Его арестовали на 2 месяца. Задержана и директор волгоградской спортивной школы.