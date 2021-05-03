В Ставрополе открыли сезон фонтанов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе прошло торжественное открытие сезона фонтанов. Накануне, 2 мая, запустили свето-музыкальный фонтан на площади Святого князя Владимира. Он считаеися красивейшим в городе и самым большим на юге нашей страны. - Фотокалейдоскоп выводили на большие LED-экраны, расположенные на площади, - рассказали в администрации Ставрополя. - Лазерное шоу началось с культовой песни, как нельзя лучше подходящей к тематике мероприятия - «Трава у дома». Всего в краевом центре 24 фонтана. Но уже осенью появится еще один – в новом сквере в 204-ом квартале.