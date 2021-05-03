В Пятигорске официально стартовал курортный сезон-2021

Фото: губернатор СК

В Пятигорске официально открыли курортный сезон-2021 открытием Лазаревского сквера после масштабного благоустройства. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметивший, что по программе по формированию комфортной городской среды хорошеют и другие места отдыха в регионе.

- Создаются новые «точки притяжения» в городах-курортах нашего края, - отметил глава Ставрополья. - И сегодняшнее событие этот «тренд» поддерживает.

Владимиров поздравил всех с появлением в Пятигорске нового места отдыха и началом нового курортного сезона.

КСТАТИ

Туристы заполонили КМВ: в санаториях Железноводска не осталось мест на майские праздники, но это не проблема

«Комсомолка» рассказывает, где еще можно отдохнуть на Кавказских Минеральных Водах (подробнее)

Читайте на WWW.STAV.KP.RU: https://www.stav.kp.ru/daily/27271/4406181/