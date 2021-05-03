Российская звезда тенниса Аслан Карацев обыграл француза на турнире АТР

27-летний «квалифай», на котором многие специалисты уже дорисовывали жирный крест, ворвался на турнир Большого шлема, и стал кромсать одного фаворита Australian Open за другим Фото: REUTERS

Ставший звездой мирового тенниса Аслан Карацев из Владикавказа обыграл Уго Умбера в первом кругу АТР. Это турнир для теннисистов-профессионалов. Проходит в настоящее время в Мадриде. Встреча россиянина с французом завершилась счетом 7:5 и 6:4. Карацеву предстоит теперь сыграть с аргентинцем Диего Шварцманом - седьмым номером.

Аслан сегодня 27-й в мировом рейтинге. Он стал сенсацией, сумев как дебютант дойти до полуфинала турнира всемирно известной серии Большого шлема. Победив в четвертьфинале, он сыграл с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем. Но уступил. Он встретился с ним снова 24 апреля на турнире в Сербии и выиграл!

Любопытно, что за выход в полуфинал турнира Большого шлема Карацев заработал 662 тысячи долларов, что больше, чем заработанное за всю карьеру.