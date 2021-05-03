17-летняя девушка пропала в Дагестане

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РД

В Дагестане полиция разыскивает 17-летнюю Гульмиру Пайдуеву из Карабудахкентского района.

В МВД республики сообщили "КП-Северный Кавказ", что девушка ушла из дома 1 мая 2021 года, и по настоящее время о ее местонахождении ничего не известно.

Несовершеннолетняя жительница Дагестана была одета в черно-белую косынку, серый кардиган до колен и обута в черные сапоги.

Если вам что-то известно о том, где находится девушка, звоните в полицию по телефонам: 99-48-24 или 8-964-050-14-14.

Кстати, в Дагестане также разыскивают 9-летнего мальчика.