Прокуратура Ставрополья обжалует домашний арест директора спортшколы, ученики которой погибли в ДТП

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На Ставрополье краевая прокуратура намерена обжаловать решение Ленинского районного суда Ставрополя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста директору школы олимпийского резерва города Волгоград, ученики которой погибли в ДТП 30 апреля.

- Органами прокуратуры будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении под стражу указанного лица, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 2 мая был арестован на 2 месяца и предполагаемый виновник аварии в районе поселка Ямки, в которой погибли пятеро детей. Им стал водитель «ВАЗ 2109», 36-летний Максим Ларионов.

Совершая обгон, он зацепил по касательной фуру, которая опрокинулась на микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда, ехавшей на соревнования в Черкесск.

Директор волгоградской школы не организовал безопасную транспортировку в сопровождении ГИБДД.

Пострадали 19 человек. Вечером 1 мая шестеро выживших детей и один взрослый были доставлены спецбортом на лечение в Москву.